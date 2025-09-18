UAEA'nın denetimlerinin yeniden başlaması özel tedbirlerin alınmasına bağlı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Japonya’nın “Kyodo News” haber ajansında verdiği yazılı röportajda mevcut güvenlik koşullarını değerlendirdi.

Tarihte ilk kez denetim altındaki nükleer tesislerin askeri saldırıya hedef olduğunu belirten Muhammed İslami, denetimlerin normale dönmesinden önce özel tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

İslami, İsrail’in muhtemel saldırı tehditleri gölgesinde mevcut durumun “savaş koşullarına benzer” olduğunu ifade ederek, “İran ile ajans arasındaki güven yeniden inşa edilmelidir. Düşmanlarımızın tehditleri devam ediyor ve hiçbir ülke kendi meselelerini egemenlik ve ulusal güvenliğinin üstünde tutmaz” dedi.

Siyonist rejimin 13 Haziran’da İran’a düzenlediği, askeri komutanların ve onlarca nükleer bilim insanının şehit olmasına yol açan saldırılara ve ABD’nin Fordo, Natanz ve İsfahan’daki üç önemli tesisi bombalamasına atıfta bulunan İslami, “Bu saldırıların ardından İran meclisi, ajans ile işbirliğini askıya alan bir yasayı kabul etti ve fiilen denetim faaliyetleri durduruldu” ifadelerini kullandı.

Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ayrıca, İran ile ajansın birkaç tur görüşmeden sonra 9 Eylül’de “savaş sonrası koşullar” çerçevesinde yeni denetim mekanizmaları oluşturma konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.

İslami, bu süreçte İran’ın Buşehr nükleer santrali de dâhil olmak üzere sınırlı iç denetimleri yeniden başlattığını ancak meclisin, zafiyetleri açığa çıkarabilecek “bilgi sızıntısı” konusunda hala endişeli olduğunu vurguladı.

Batı’nın İran’a yönelik siyasi tutumlarını eleştiren İslami, “Batılı ülkeler, ajanstan kendi siyasi hedefleri için yararlanıyor. ABD, üyelerin İsrail’i kınayan karar tasarısına destek vermesi hâlinde bu kurumun bütçesini azaltmakla dahi tehdit etti.” dedi.

İsrail ve ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine saldırılarının ajans tarafından kınanmamasını “affedilmez bir hata” olarak nitelendiren İslami, “Bu mesele tarihe kaydedilecektir. Sayın Grossi’den en azından bu tür saldırıların nükleer güvenlik ve denetim sisteminde ne tür sorunlara yol açtığını kabul etmesi bekleniyor.” ifadelerini kullandı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ayrıca, İran’ın NPT çerçevesinde barışçıl nükleer enerjiden yararlanma hakkını savunarak, denetimlere dair yükümlülüklerin ancak haklara saygı ile birlikte anlam taşıdığını kaydetti.