İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Viyana ziyaretini değerlendirdi

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Viyana’ya yaptığı ziyaretin ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın 69. Genel Konferansı’nda gerçekleştirdiği konuşmanın sonuçlarını değerlendirdi.

İslami, ziyaretin başarılı geçtiğini belirterek, “Allah’a şükür, verimli bir ziyaret oldu ve olumlu adımlar atıldı. Özellikle Avusturya’daki İran Büyükelçimiz ve uluslararası kuruluşlardaki temsilciliğimizin misafirperverliği ve etkin katkılarından ötürü teşekkür ederim.” dedi.

ABD ve İsrail’in medya, siyasi ve psikolojik baskılarla İran’ın nükleer programını hedef aldığını vurgulayan İslami “Bu süreçte sahada bulunmamız ve gerçekleri anlatmamız şarttı. En önemlisi de uluslararası hukuk, denetim sistemi ve Ajans’a verilen zararları dile getirmekti.” ifadelerini kullandı.

İslami, Viyana’daki temasların İran’ın nükleer faaliyetlerini “denetimsiz ve sapma içeren” olarak göstermeye çalışan tek taraflı söylemlere karşı cevap niteliği taşıdığını belirtti.

İran ile UAEA arasında yapılan anlaşmaya da değinen İslami, “Avrupalı ülkeler uzun süredir İran’ın Ajans ile işbirliğini ön koşul olarak ileri sürüyordu. Ancak Dışişleri Bakanımız ile Ajans Başkanı arasında anlaşma imzalanır imzalanmaz, Avrupa’dan daha sert tutumlar görmeye başladık.” diye kaydetti.

Denetim mekanizmasının yeniden tanımlanması gerektiğini belirten İslami, özellikle nükleer tesislere askeri saldırı durumunda denetimlerin nasıl işleyeceğine dair bir düzenlemenin bulunmadığını vurguladı.