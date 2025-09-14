  1. Siyaset
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Viyana’ya gitti

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın 69. Konferansı’na katılmak üzere Viyana’ya gitti.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, beraberindeki heyetle birlikte Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın 69. Konferansı’na katılmak üzere Viyana’ya gitti.

İslami daha önce yaptığı bir açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın yıllık konferansına İran’ın katılımıyla ilgili ayrıntılara değinerek, “Ajansın 69. yıllık oturumu yarından itibaren Viyana’da başlayacak” demişti.

İslami, “Kendi tesislerimize yapılan saldırıyı kınayan bir karar tasarısını konferansta gündeme getirip sunacağız” ifadesini kullanmıştı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı açıklamasının devamında, “Umuyoruz ki bu toplantıya katılımımız, tesislerimize yönelik yaşanan olayı açık bir şekilde anlatma fırsatı verecektir” ifadelerinde bulunmuştu.

