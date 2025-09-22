Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, ABD ile müzakere için şart koştu

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin Yüksek Halk Meclisi toplantılarında cumartesi ve pazar günleri yaptığı açıklamalarda, Kuzey Kore’nin ABD ile görüşme yapma niyetinin, Washington’un ülkenin nükleer yetenekleriyle ilgili asılsız endişelerini ve nükleer silahlardan arındırma taleplerini bırakmasına bağlı olduğunu vurguladı.

Kim Jong Un, “Eğer ABD, mevcut gerçekleri kabul edip nükleer silahlarımızı bırakmamız yönündeki taleplerini geri çekerek Kuzey Kore ile barışçıl bir birlikte yaşam peşindeyse, Washington ile görüşmeme için hiçbir sebep görmüyoruz.” dedi.

Öte yandan Kim, ABD Başkanı Donald Trump ile hala iyi anıları olduğunu belirtti.

Ancak Kuzey Kore lideri, Güney Kore ile hiçbir zaman diyalog kurmayacağını ve Kuzey Kore’nin Güney Kore ile birleşme peşinde olmadığını da kesin bir dille ifade etti.