Çin'den tetik mekanizmasının devreye sokulması ile ilgili açıklama

Çin Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesine göre, Bakanlık Sözcüsü Guo Jiakun, düzenlediği basın toplantısında Pekin’in İran nükleer sorununa her zaman diplomatik bir çözüm desteklediğini belirtti. Jiakun, yaptırımları geri getirecek olan “tetik mekanizmasının” devreye sokulmasının anlaşmazlıkları azaltmaya yardımcı olmayacağını vurguladı.

Sözcü, Çin’in İran nükleer sorununu siyasi ve diplomatik çözümlerle çözme konusundaki kararlılığını yineledi. Bu açıklama, BM’nin İran’a yönelik yaptırımlarını yeniden uygulama olasılığı hakkındaki bir soruya yanıt olarak geldi. Guo, Pekin’in “güç, yaptırım ve baskı kullanımına yönelik her türlü tehdide” karşı çıktığını ifade etti.

“Avrupa Üçlüsü” olarak bilinen İngiltere, Fransa ve Almanya’nın İran’a karşı tetik mekanizmasını devreye sokma eylemlerine atıfta bulunan Jiakun, “BM Güvenlik Konseyi’nde geri tepme mekanizmasının devreye sokulması yapıcı bir önlem değildir ve taraflar arasındaki güvenin yeniden tesisine ve anlaşmazlıkların azaltılmasına yardımcı olmayacaktır. Şu anda temel öncelik, diplomatik çabaları güçlendirmek ve gerginliğin tırmanmasını önlemektir.” dedi.

Jiakun, Çin’in barış için diyaloğu teşvik etmeye devam edeceğini ve tüm tarafların meşru endişelerini giderecek bir çözüme ulaşılmasında yapıcı bir rol oynayacağını vurguladı.