Küresel Sumud Filosu nerede?

Siyonist İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na bağlı gemilerin Yunanistan açıklarına yaklaştığı açıklandı.
İsrail rejiminin Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu geçtiğimiz günlerde Tunus'tan yola çıktı.
Tunus'tan yola çıkan gemiler 17 Eylül'de İtalya'nın Sicilya adası açıklarına ulaşarak buradan yola çıkan diğer gemilerle bir araya geldi.
Halihazırda 6 gemi Sicilya'da, 6 gemi de Yunanistan'ın Değirmenlik (Milos) adasında bulunuyor. Geri kalan 39 gemi ise Girit yönünde ilerliyor.
Toplam 51 gemiden oluşan filonun Gazze'ye yaklaşık 1250 kilometre mesafesi kalmış durumda.
Gemilerin Eylül ayının sonlarına doğru Gazze Şeridi açıklarına ulaşması bekleniyor.
