Siyonist rejimden Dayanışma Filosu gemilerine İHA saldırısı

Küresel Dayanışma Filosu, Gazze Şeridi’ndeki ablukayı kırmak için Akdeniz’de ilerlerken, İsrail rejimine ait İHA'lar çarşamba sabahı 10’dan fazla kez bu insani yardım filosundaki gemilere saldırdı. Saldırılar sonucunda ciddi hasarlar oluştu ve iletişim sistemlerinde geniş çaplı aksaklıklar yaşandı.

İHA'lar 13 saldırı gerçekleştirdi ve 10 gemiye zarar verdi. Filonun organizasyon komitesi, saldırılar sırasında 13 patlama kaydedildiğini ve gemilere bilinmeyen cisimlerin bırakıldığını açıkladı. Bu eylemler, ciddi maddi hasarlara yol açtı.

Komite, bu tür saldırıların “savaş suçu” olduğunu ve uluslararası hukukun açık ihlali sayıldığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler’in Filistin insan hakları özel raportörü Francesca Albanese ise en az yedi İHA saldırısının gerçekleştiğini ve 15 İHA'nın filo üzerinde uçtuğunu belirtti. Albanese, gemilere acilen uluslararası destek sağlanması çağrısında bulundu.

Ayrıca, Uluslararası Gazze Ablukasını Kırma Komitesi, BM üye devletlerini bu filonun etkin şekilde korunması için, gerekirse deniz eskortu sağlanması da dahil olmak üzere gerekli önlemleri almaya davet etti. Komite, saldırıların BM Genel Kurulu gündemine alınmasını ve bu ihlallere karşı bir karar tasarısının kabul edilmesini talep etti.

El Cezire muhabiri ise, filodaki bir gemiden aktardığı haberde, İsrail İHA'larının gemiler üzerinde barut kokusu gibi bir madde yaydığını, bu durumun insanlara zarar vermediğini ancak ciddi endişelere yol açtığını bildirdi.

Bu saldırılar ilk kez yaşanmıyor. 8 ve 9 Eylül tarihlerinde de benzer İHA saldırıları gerçekleştirilmişti.

İsrail rejimi ayrıca iki gün önce, bu filonun "savaş bölgesi" olarak adlandırdığı bölgeye girişini engelleyeceğini açıkça tehdit etmiş ve Gazze ablukasının kırılmasını önleyeceğini açıklamıştı.