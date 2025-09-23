Erakçi, UAEA Başkanı Grossi ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumu marjında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ile bir araya geldi.

İran ile UAEA arasındaki son ilişkilerin durumu ele alınan bu görüşmede, Dışişleri Bakanı Erakçi, İran’ın nükleer konudaki iyi niyetine ve sorumlu yaklaşımına dikkat çekerek, bu alanda herhangi bir ilerlemenin karşı tarafların sorumluluk üstlenmesine ve Güvenlik Konseyi’nin İran’a baskı uygulamak amacıyla aşırı talepler ve kötüye kullanımlarından vazgeçmelerine bağlı olduğunu vurguladı.

UAEA Başkanı da özellikle Kahire anlaşması çerçevesinde İran’ın ajans ile olumlu işbirliği yaklaşımını övdü ve gerilimin tırmanmasını önlemek için tüm ilgili tarafların diplomatik imkânlardan yararlanma gerekliliğinin altını çizdi.