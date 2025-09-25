İslami, Moskova’daki Dünya Atom Forumu’nda İran’ın nükleer enerji politikalarını anlattı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Moskova’da düzenlenen Dünya Atom Forumu’nda İran’ın nükleer enerji programı ve işbirliği projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İslami, Rusya’nın nükleer sanayisinin 80. yıl dönümünü tebrik ederek başladığı konuşmasında, İran Atom Enerjisi Kurumu’nun 50 yıllık tecrübesine vurgu yaptı. 50 yıldır süren çalışmaların, İran’ın nükleer bilim ve teknolojide önemli başarılar elde etmesini sağladığını belirtti. Ancak ABD ve üç Avrupa ülkesinin uzun süredir İran’a uyguladığı yaptırımlar ve engellemelerin, ülkenin nükleer programına zarar vermeye yönelik olduğunu söyledi.

İslami şöyle devam etti:

"Onlar bu gerçeği çok iyi biliyorlar ve özel hayatlarında itiraf ediyorlar ki, İran’ın nükleer programının askeri bir amacı yoktur. Onlar, İran’ın nükleer sanayiye sahip olmaması gerektiğini söylüyorlar. Bu baskılar 50 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Eski ABD Başkanı Gerald Ford döneminde birçok yazışma ve görüşme yapıldı ve İran’ın nükleer yakıt sanayine yatırım yapmak üzere Avrupa merkezli Orano (eski adıyla Eurodif) şirketine bir milyar dolar yatırım yapıldı; İran bu şirketin hissedarı oldu. Aynı zamanda Almanya ve Fransa merkezli şirketler tarafından İran’da nükleer santral projeleri başlatıldı. Ancak onlar, tüm bu projeleri büyük bir vefasızlıkla yarım bıraktılar, İran halkının mali kaynaklarını çaldılar ve ülkemizi terk ettiler. O tarihten sonra başka herhangi bir şirket İran ile işbirliği yapmak istese bile, müdahaleyle bunu engellediler.

İran’ın nükleer dosyası, Siyonist rejimin rolüyle oluşturuldu ve dayanaksız bahaneler ile sahte belgeler üretildi. İran İslam Cumhuriyeti, yaptırımlar ve maksimum baskı politikalarıyla karşı karşıya bırakıldı; amaçları programı durdurmak ve İran’ı teslim almak olsa da, asla buna ulaşamayacaklar.

Bu üç Avrupa ülkesi ve Amerika’ya sesleniyorum: Büyük ve kültürlü İran milletini kirli iradenize teslim edemezsiniz. Artık yalan söylemeyi bırakın ve gerçeği dünya halklarına anlatın. Sınırsız egemenlik siyasetinize son verin. Kölelik ve sömürgecilik dönemlerinde olduğu gibi dünya halklarının kaynaklarını yağmalamaya devam etmeyin. İran’ın nükleer programı tamamen şeffaftır. Yeter artık: İran’ın yolu ve programı tamamen şeffaftır ve bundan geri dönmeyecektir.

Alman şirketinin yarım bıraktığı Buşehr nükleer santrali projesini, yıllar sonra “Rus Atom”un yardımıyla tamamlamayı başardık ve kendilerine teşekkür ediyoruz.

Bu zorlu ve karmaşık iş, benzersiz ve emsalsiz bir projeydi ve başarıyla gerçekleştirildi. Bugün, bu santralin işletmeye alınmasının 12. yılıdır. (WANO) Birliği’nin değerlendirmesine göre son üç yılda 100 üzerinden 100 puan alarak parlak bir performans sergilemiştir. Bu santral şimdiye kadar 72 milyar kilovat saat elektrik üretmiştir. İkinci ve üçüncü üniteler de “Rus Atom” şirketi ile işbirliği içinde inşaat aşamasındadır."