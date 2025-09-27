  1. Dünya
UAEA, İran'daki nükleer denetimlerin yeniden başladığını duyurdu

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, bu hafta İran'ın nükleer tesislerinde denetimlerin yeniden başladığını duyurdu.

Al Mayadeen’e göre, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, ABD ve Siyonist rejimin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar sonrası verilen aranın ardından İran'daki denetimlere yeniden başladığını duyurdu.

Denetimlerin gizli olduğunu belirten UAEA, “Denetlenen yerleri açıklayamayız, ancak bu hafta gerçekleştirildiğini doğrulayabiliriz” açıklamasında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve UAEA Başkanı Grossi, geçen Salı günü Mısır'ın başkenti Kahire'de, Siyonist rejim ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında askıya alınan denetimlerin yeniden başlatılmasını sağlayacak anlaşmaya imza attı.

Grossi, bu bağlamda, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile İran'daki denetim faaliyetlerinin başlatılmasına yönelik pratik yöntemler üzerinde anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

