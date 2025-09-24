Bakan Erakçi'nin New York'ta ikili temasları sürüyor

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takaşi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Harris ile bölgesel ve küresel son gelişmeleri değerlendirdi.

Hollanda Dışişleri Bakanı ile görüşme

Bu görüşmede, Dışişleri Bakanı Erakçi, yeni Hollanda Dışişleri Bakanı olarak atanan David Van Weel’i tebrik ederek, ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik İran’ın hazır olduğunu vurguladı.

İki bakan ayrıca, İran’ın nükleer meselesi de dâhil olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile bu süreçte Avrupalı tarafların yapıcı rol üstlenmesinin önemini ele aldılar.

Norveç Başbakanı ile görüşme

Bu görüşmede, İran-Norveç ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Gazze’de devam eden soykırımın yol açtığı işgal altındaki Filistin’deki insani kriz, Siyonist rejimin savaş kışkırtıcılığının bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliğe oluşturduğu tehdide karşı uluslararası toplumun dikkat göstermesi gerekliliği, İran’ın nükleer meselesi ve tüm tarafların diplomatik imkânlardan yararlanmasının önemi görüşmelerde gündeme geldi.

Avustralya Dışişleri Bakanı ile görüşme

Avustralya’nın talebi üzerine gerçekleşen bu görüşmede, Dışişleri Bakanı Erakçi, İran-Avustralya arasındaki uzun süredir devam eden diplomatik ilişkilere karşılıklı menfaatler temelinde işaret ederek, Avustralya’nın son dönemde ilişkileri azaltma kararı ve İran Büyükelçisi’ne yönelik uygunsuz tutumundan dolayı üzüntüsünü dile getirdi. Ayrıca, İran’ın kendisine veya herhangi bir kurumuna yönelik asılsız iddia ve suçlamaları kesinlikle kabul etmediğini, hükümetlerin diğer ülkelere yönelik karar ve iddialarında sorumlu davranmaları gerektiğini vurguladı.

Bakan Erakçi ayrıca, Siyonist rejimin Gazze’deki soykırımı gündemden saptırmak amacıyla İran’a yönelik sabotaj ve yalan propagandaları geçmişte defalarca uyguladığını hatırlatarak, Avustralyalı yetkililerin şimdiye kadar İran’a karşı sadece suçlamaları tekrarladıklarını, fakat bu iddiaları destekleyecek en küçük bir belge veya kanıt sunmaya yanaşmadıklarını belirtti.

Erakçi bu yaklaşımın, uluslararası ilişkilerde iyi niyet ve sorumluluk ilkeleriyle bağdaşmadığını ifade etti.

Japonya Dışişleri Bakanı ile görüşme

Bu görüşmede, İran-Japonya ikili ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İki bakan, İran-Japonya arasındaki köklü ve dostane ilişkilere atıfta bulunarak, iki ülkenin ilgi duyduğu tüm alanlarda ilişkilerin güçlendirilmesi için çaba sarf etmenin önemini vurguladılar.

Bu görüşmede ayrıca, İran’ın nükleer meselesinde taraf olan bütün aktörlerin, gereksiz krizlerin ortaya çıkmasını önlemek için diplomasiden yararlanma gerekliliği dile getirildi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüşme

Bu görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Taraflar, Siyonist rejimin bölgedeki savaş kışkırtıcılığının durdurulması ve işgal altındaki Filistin’deki soykırımın son bulması için bölge ülkeleri ve uluslararası toplumun koordinasyon ve çabalarını sürdürmesinin önemine vurgu yaptılar.

Taraflar ayrıca, nükleer meselede son durumu ve tüm tarafların diplomasiye bağlı kalarak gerilimin tırmanmasını önlemesinin önemini görüştüler.

İrlanda Dışişleri Bakanı ile görüşme

Bu görüşmede taraflar, İran-İrlanda ikili ilişkilerini ele aldılar.

İrlanda Dışişleri Bakanı, ülkesinin Tahran’daki büyükelçiliğini yeniden açmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunun iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını umduğunu ifade etti.

Bu görüşmede ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da istişarelerde bulunuldu.

Dışişleri Bakanı Erakçi, İran’ın nükleer konusundaki tutumunu açıkladı ve ABD ile Avrupalı tarafların son 10 yılda taahhütlerini yerine getirmedeki ihlallerine ve kusurlarına dikkat çekti.

Erakçi ayrıca, müzakereler sürerken ABD’nin İran’ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik yasa dışı saldırısını, diplomasiyi benzeri görülmemiş şekilde ihlal eden bir saldırı olarak nitelendirdi.