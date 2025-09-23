İran ile Avrupa ülkeleri New York'ta toplandı

İran ile Almanya, Fransa, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas arasındaki üst düzey katılımlı toplantı New York'ta başladı.

İran heyetine Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi başkanlık ediyor. Görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcıları Mecid Taht Revançi, Kazım Garipabadi ve İsmail Bekayi de hazır bulunuyor.

Görüşmede İran'ın nükleer programı ile İran'a BM yaptırımlarını geri getirecek tetik mekanizması (snapback) gibi konuların ele alınması öngörülüyor.