Erakçi: Avrupa üçlüsü Snapback oyununda kazanan taraf olmayacak

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Avrupa'nın İngiltere, Fransa ve Almanya’dan oluşan üçlüsünün snapback mekanizmasını aktive etme girişimini, hem hukuken hem de siyaseten geçersiz olarak nitelendirdi ve bu hamlenin Avrupa’nın uluslararası itibarına ciddi zararlar vereceğini söyledi.

Erakçi, bu oyunda üç ülkenin sadece kazanamayacağını, aynı zamanda gelecekteki diplomatik süreçlerden de dışlanacaklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı, yayımladığı bir yazıda, Avrupa’nın üçlüsü olarak bilinen bu ülkelerin (İngiltere, Fransa ve Almanya) 2015 tarihli Nükleer Anlaşma (JCPOA) kapsamındaki snapback mekanizmasını aktifleştirme çabasını eleştirdi. Bu mekanizmanın, İran’ın haklarını ve anlaşmayı ihlal eden tarafların sorumluluklarını göz ardı ettiğini vurguladı.

Erakçi, ABD’nin 2018’de tek taraflı olarak JCPOA’dan çekilmesini ve Avrupa ülkelerinin de ABD’nin yasa dışı yaptırımlarına destek vermesini, İran’ın karşı hamlelerinde önemli nedenler olarak gösterdi. Ayrıca ABD’nin İran nükleer tesislerine yönelik 2025 Haziran ayındaki yasa dışı askeri saldırısını ve Avrupa’nın bu saldırılara verdiği desteği kınadı.

Son olarak, Erakçi, Mısır’ın arabuluculuğunda İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında Eylül 2025’te yapılan yeni anlaşmayı, diplomasi yolunda önemli bir adım olarak değerlendirdi. Bu anlaşmanın İran’ın ulusal egemenliğine saygı gösterdiğini ve nükleer faaliyetlerin barışçıl amaçlarla sürdürülmesini sağladığını söyledi.

Erakçi, İran’ın egemenlik, haklar ve güvenlik konularında asla taviz vermeyeceğini belirtti ve parlamentonun “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğin askıya alınması zorunluluğu” yasasının uygulanacağını; bu yasa çerçevesinde, eğer iptal edilen BM yaptırımları tekrar yürürlüğe konursa, İran’ın işbirliğini tamamen sonlandıracağını açıkladı.

Ayrıca, Endonezya’nın Filistin’e verdiği desteği takdir etti ve İslam ülkelerinin İsrail’e karşı birleşmesi gerektiğini vurguladı. Uluslararası kurumların yapısal sorunlarının düzeltilmesi gerektiğini belirten Erakçi, İsrail’in bölgedeki saldırganlığını eleştirdi ve bu saldırıların “Büyük İsrail” planının bir parçası olduğunu söyledi.