Erakçi, Slovenya Bakanla BM’de buluştu

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yıllık toplantısına katılmak üzere bulunduğu ortamda, Slovenya Dışişleri Bakanı Tanya Ana Fajon ile bir araya geldi. Slovenya, şu anda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin geçici üyesi konumunda bulunuyor.

Görüşmede, Tahran ile Ljubljana arasındaki ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Erakçi, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırım ve bölgedeki savaş kışkırtıcılığına karşı Slovenya’nın prensipli duruşunu övdü. Ayrıca, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail rejiminin suçlarının durdurulması ve suçluların yargılanması için uluslararası toplumun ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı, nükleer dosyada tansiyonun yükselmesini önlemek için İran’ın çok yönlü çabalarına dikkat çekerek, üç Avrupa ülkesinin İran’a karşı kaldırılan Güvenlik Konseyi kararlarını geri getirme girişimini haksız ve sorumsuzca olarak nitelendirdi. Bu adımı, ABD’nin karşıt ve yasa dışı politikalarının bir parçası olarak değerlendirerek, diplomasinin ciddi şekilde engellendiğini belirtti.

Erakçi, Güvenlik Konseyi’nin tüm üyelerinin diplomasiyi ve hukukun üstünlüğünü koruma sorumluluğunu hatırlattı. Ayrıca, Konsey üyelerinin İran’ın nükleer programı konusundaki geçmiş deneyimleri ve ABD ile Batılı müttefiklerinin son 20 yıldaki haksız uygulamalarını göz önünde bulundurarak, Çin ve Rusya tarafından önerilen ve kaldırılan kararların yeniden getirilmesini önlemeye yönelik tasarıyı desteklemesini umduğunu ifade etti.