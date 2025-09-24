  1. Toplum
24 Eyl 2025 10:41

Yeni Şafak: Sumud’u hedef gösteriyor

Yeni Şafak: Sumud’u hedef gösteriyor

Sumud Filosu’nun yolcuları arasında bulunan Fransız siyaset bilimci Thomas Guenole, Google’ın filodakilerin hayatını tehlikeye attığını söyledi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na katılan Fransız siyaset bilimci Thomas Guenole, Google'ın filoya katılan insani yardım çalışanlarının hayatını tehlikeye attığını söyledi. Guenole, yaptığı açıklamada, “Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye gıda ve tıbbi yardım ulaştırmak için yolda olan sivil, uluslararası ve barışçıl bir insani yardım filosu” ifadesini kullandı. Brezilya, Güney Afrika, İspanya ve İrlanda gibi birçok devletin filoya destek verdiğini belirten Guenole, Google'ın filoya katılan insani yardım çalışanlarının hayatını tehlikeye attığını iddia etti.

Guenole, son birkaç gündür, arama yapıldığında, Google'da ilk sıralarda filoyu ‘terörist’ olarak tanıtan sahte belgelerin yer aldığına dikkati çekerek, bu içeriklerin sponsorlu olduğunu ve İsrail'in bunun için Google'a ödeme yaptığını aktardı. Google'ı, Küresel Sumud Filosu'na katılan gemilerdeki gönüllü insani yardım çalışanlarının hayatını tehlikeye atmak için suç ortaklığıyla itham eden Guenole, kamuoyunu bu konudaki şikayetlerini Google'a iletmeye çağırdı.

News ID 1930640

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler