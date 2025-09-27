Türk uçağı, ikinci gün üst üste Sumud filosu üzerinde uçtu

İsrail medyası, Türkiye’ye ait bir uçağın ikinci gün üst üste Gazze’ye doğru hareket eden “Sumud” (Direniş) uluslararası filosunun üzerinde uçtuğunu bildirdi.

Siyonist rejim Radyo ve Televizyon Kurumu, Türk uçağının Sumud filosunun üzerinde ikinci kez uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu filo, Gazze ablukasını kırmak ve bölgedeki sivillere insani yardım ulaştırmak amacıyla hareket eden gemilerden oluşuyor.

Öte yandan, bugün Sicilya adasındaki Katania şehrinin “San Giovanni li Cuti” limanından 10 tekne ve yaklaşık 70 aktivistin yer aldığı yeni bir filo Gazze’ye doğru yola çıktı. Bu filo, uzun süredir devam eden abluka altında bulunan Gazze’nin kırılması için yeni bir girişim olarak görülüyor.

Filoda, Belçika, Danimarka, Avrupa Birliği, İrlanda, Fransa, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri parlamentolarından temsilciler de dahil olmak üzere 20’den fazla ülkeden aktivistler bulunuyor.

Organizatörler, katılımcıların seçmenlerinin sesini duyurmak ve Filistin halkıyla dayanışma mesajı vermek amacıyla bu girişimde bulunduklarını belirtiyorlar.

Bu sembolik hareket, Gazze ablukasının sona erdirilmesi ve mevcut insani krize uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek için yapılan uluslararası çabaların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

