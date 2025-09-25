İtalya, Sumud Filosu’na ikinci gemiyi gönderiyor

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan uluslararası yardım filosu Sumud'u desteklemek üzere ikinci bir İtalyan gemisinin görevlendirileceğini açıkladı.

Crosetto, İtalyan donanmasına ait bir geminin filoya eşlik etmek ve insani yardım ile koruma sağlamak üzere yönlendirildiği bildirildi. Crosetto, ayrıca İsrail’in Sumud filosuna yönelik gece saldırısını sert bir dille kınadı.

Daha önce İspanya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya’nın da filoya bir operasyon gemisi gönderdiğini açıklamıştı. Sumud filosu şu anda Ege’nin güneyindeki Yunan kara sularında, 50’den fazla geminin bir araya geldiği noktada toplanmış durumda; ayrıca Girit adasından katılan 6 gemi daha bulunuyor. Konvoy, yaklaşık iki yıldır süren abluka altında olan Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve ablukaı kırmak amacıyla ilerliyor.