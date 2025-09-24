  1. Dünya
  2. Ortadoğu
24 Eyl 2025 08:36

Dünya genelinden yeni bir yardım Filosu Gazze'ye yola çıkıyor

İtalya limanından Gazze’ye insani yardım taşıyan yeni bir filo yola çıkmaya hazırlanıyor.

İtalya limanından Gazze’ye insani yardım taşıyan yeni bir filo yola çıkmaya hazırlanıyor. Uluslararası Gazze Ablukasını Kırma Komitesi, 18 yıldır devam eden ablukanın kırılması amacıyla yeni bir filo hareketinin 27 Eylül Cumartesi günü İtalya’nın San Giovanni Li Cuti limanından başlayacağını duyurdu.

Rusya El-Yevm'e göre, filoda kaç geminin yer alacağı henüz netleşmedi. Ancak şu anda, dayanışma filosu kapsamında yaklaşık 50 gemi Gazze sahillerine doğru hareket halinde bulunuyor.

Komite, geçtiğimiz gece dayanışma filosuna bağlı bazı gemilere yönelik saldırıların yaşandığını da bildirdi.

Bu, dünya genelinden böylesine çok sayıda geminin Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için bir araya gelmesi açısından bir ilk olarak değerlendiriliyor.

