Aliyev: Zengezur Koridoru İran’a karşı bir tehdit oluşturmuyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, El Arabiya kanalına Zengezur koridoru hakkında yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Masut Pezeşkiyan’ın tutumunun net olduğunu belirterek, “Zengezur Koridoru İran’a karşı bir tehdit oluşturmuyor” dedi.

Aliyev, ABD Başkanı’nın adını verdiği bu koridorun, Azerbaycan topraklarını birleştirmek ve ülkenin Kafkasya’daki konumunu güçlendirmek için stratejik bir proje olduğunu vurguladı.

Aliyev, bazı medya veya internet sitelerinde yer alan, Azerbaycan’ın Zengezur’u işgal etmeyi veya İran ile Ermenistan arasındaki kara bağlantısını kesmeyi planladığı yönündeki haberlerin tamamen asılsız olduğunu söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, “Böyle bir niyetimiz olmadı ve eğer isteseydik, Kasım 2020’de veya son 5 yıl içinde bunu kolayca yapabilirdik. Mesafe sadece 40 kilometre ve askeri bir alandan hızla kontrol altına alınabilirdi. Ama bunu yapmadık çünkü biz bir işgalci değiliz, özgürleştirici bir ülkeyiz. Savaşımız, Azerbaycan topraklarını özgürleştirme savaşıydı; adaleti geri getirme savaşıydı, başkalarına saldırı değil. Bu nedenle İran-Ermenistan sınırını kesme iddiaları temelsizdir” dedi.

Aliyev ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Zengezur Koridoru’na kendi adını vermesinin ardından, projenin çok yakında hayata geçeceğinden emin olduğunu söyledi.

Fiziksel altyapının, yani demiryolunun inşasının uzun sürmemesi gerektiğini belirten Aliyev, mesafenin sadece 42 kilometre olduğunu, gerekirse bir yıl içinde tamamlanabileceğini ifade etti.

Aliyev, “Ermenistan için bu süreç birkaç yıl daha sürebilir, çünkü demiryolları inşasında daha fazla deneyimimiz var. Henüz bir karar verilmedi, ancak Amerikan yatırımcılar bu projeyi hayata geçirebilir” ifadesini kullandı.

İlham Aliyev, Ermenistan ile barış anlaşmasına ilişkin olarak da, bu anlaşmanın Ermenistan’daki anayasal reform süreci tamamlandıktan sonra resmen onaylanacağını söyledi.

Aliyev, “Ermenistan, bu anlaşmaya bağlı kalmalı; aksi takdirde tehlikeli gerginlikler yaşanabilir. Şu anda güç dengesi Azerbaycan lehine” dedi.