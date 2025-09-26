Şehit Haşim Safiyüddin: Hizbullahı'n Unutulmaz Askeri Komutanı ve Siyasetçisi

Seyyid Haşim Safiyüddin, 1964 yılında Güney Lübnan’daki Deyr Kanun el-Nahr kasabasında tanınmış bir Şii ailede doğdu. Hizbullah’ın şehit Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah’ın kuzeni olan Safiyüddin, her zaman Nasrallah’ın yanında yer aldı. Eğitimine Irak ve İran’daki medreselerde devam eden Safiyüddin, Hizbullah’a katılarak üst düzey görevler üstlendi.

Safiyüddin ailesi, 1960’lar ve 1970’lerde milletvekili olan Muhammed Safiyüddin gibi önemli Şii âlimler ve siyasetçiler yetiştirdi. Seyyid Haşim, 1983 yılında Lübnan Şii İslam Konseyi Yasama Konseyi üyesi Muhammed Ali el-Emin’in kızıyla evlendi. Kardeşi Abdullah Safiyüddin ise Hizbullah’ın İran temsilcisidir.

Direnişteki Siyasi ve Askeri Deneyim

Seyyid Haşim, 1980’lerde eğitim almak üzere İran’ın Kum İlimiye Havzası’na gitti. Ancak Nasrallah’ın Lübnan’a dönüp Hizbullah’ı kurmasının ardından, 1994’te onu geri çağırarak siyasi ve askeri sorumluluklar verdi. Kum’dan döndükten sonra Hizbullah’ın Yürütme Konseyi başkanlığını üstlenerek iç politikaların uygulanmasından ve örgütün idari yapısının geliştirilmesinden sorumlu oldu.

Seyyid Haşim, 33 günlük savaşın ardından Beyrut’un güneyinin yeniden inşasından sorumluydu. Bu savaş sırasında Siyonist rejim, bölgedeki altyapıyı büyük ölçüde yok etti. Ancak Safiyüddin, 2012’deki bir konuşmasında, Lübnan’ın savaştan sonra yeniden inşasının Siyonist rejime karşı yeni bir zafer olduğunu belirtti.

Şehit Safiyüddin, Hizbullah’ın ikinci adamı olarak hem siyasi hem de askeri kolda aktifti. Direnişin sözcüsü olarak, Lübnan ve bölgedeki çeşitli zorluklar karşısında direnişin tutum ve görüşlerini açıkladı.

7 Ekim 2023 Sonrası Filistin’e Destek

2017’de Seyyid Haşim Safiyüddin’i “terörist” listesine alan ABD ayrıca 2018’de kendisine yaptırım uyguladı. Siyonist rejimin 7 Ekim 2023’ten sonraki saldırılarının ardından, tüm dünya Gazze’deki mazlum halkın feryatlarına yanıt verecek bir lider beklerken, Safiyüddin bu saldırılara karşı tavır alan ilk Hizbullah lideri oldu. 8 Ekim 2023’te yaptığı konuşmada, “Millet sizinle. Kalbimiz sizinle, aklımız sizinle, ruhumuz sizinle,” diyerek destek verdi. Bu konuşmanın ardından Lübnan Hizbullahı, Siyonist rejime karşı Gazze destek cephesinde operasyona başladı.

Görev ve Sorumluluklar

1994 yılında Hizbullah’ın Beyrut bölgesi başkanlığına atandı.

1995 yılında Direniş Konseyi başkanlığını üstlendi.

1998 yılında Hizbullah Liderlik Konseyi üyesi oldu.

1998’de Yürütme Konseyi başkanlığına terfi etti ve Hizbullah’ın ikinci adamı oldu.

Cihat Konseyi başkanlığı görevini üstlendi.

Kasım 2010’da Güney Bölgesi Askeri Komutanlığı’na atandı.

Şehadeti ve Direniş Düşünceleri

Siyonist rejim, 8 Ekim 2024’te Seyyid Haşim Safiyüddin’i öldürdüğünü duyurdu. Hizbullah, 23 Ekim 2024’te onun şehit olduğunu resmen açıkladı. Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Safiyüddin’in Hizbullah Genel Sekreteri seçildiğini açıkladı.

Safiyüddin, Filistin davasına siyasi destek vermekle kalmayıp, direniş gruplarıyla sürekli koordinasyon sağlamış ve Lübnan, Suriye, Irak ve Yemen’deki direniş cephelerini birleştirmek için çaba sarf etmiştir. Herhangi bir savaşın direnişin tüm eksenine karşı bir savaş olduğunu vurgulayarak, direnişi askeri gücün ötesinde bir proje olarak görmüştür.