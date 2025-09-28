Gazze’de şehit sayısı 66 bini aştı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye yönelik sürekli saldırılarında son 24 saatte 79 Filistinlinin şehit olduğunu, 379 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlık, 18 Mart’tan bu yana devam eden çatışmalarda 13 bin 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 56 bin 121 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

7 Ekim 2023’te başlayan İsrail saldırılarında toplam şehit sayısı 66 bin 5’e, yaralı sayısı ise 168 bin 162’ye yükseldi.

Ayrıca birçok şehit cesedinin halen enkaz altında olduğu ve onlara ulaşmanın mümkün olmadığı belirtildi.

