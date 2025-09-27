İran, İşgalci rejimin Uluslararası Paralimpik Komitesi üyeliğinin askıya alınmasını talep etti

İran Paralimpik Komitesi Başkanı Ghafur Kargeri, Güney Kore'de düzenlenen Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, İsrail’in Filistin halkına yönelik insan hakları ihlallerini sert bir şekilde kınayarak, bu rejimin IPC üyeliğinin askıya alınmasını talep etti.

Kargeri, 65 binden fazla kadın ve çocuğun katledildiği, abluka ve açlıkla Filistin halkının zor durumda bırakıldığına dikkat çekti. Ayrıca, İran ve diğer ülkelere karşı yürütülen düşmanca eylemleri de vurgulayarak, paralimpik toplumunun bu tür açık insan hakları ihlallerine sessiz kalamayacağını ifade etti.

İran Paralimpik Komitesi Başkanı, aynı zamanda Rusya ve Belarus’un askıya alınan ulusal paralimpik komitelerinin üyeliklerinin geri verilmesini destekledi.

Kargeri’nin İsrail üyeliğinin askıya alınması önerisi, birçok Müslüman ülke ve diğer ülkeler tarafından büyük destek gördü.