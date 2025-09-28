Laricani: ABD ne zaman savaştan yorulursa, gelsin müzakere etsin

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, PBS kanalına verdiği röportajda, ABD’nin müzakereler konusunda çifte standart uyguladığı konusunda uyarıda bulundu.

Müzakere ve saldırının iki ayrı mesele olduğunu belirten Laricani, “Biz müzakereyi, ancak karşı tarafın artık savaş kararı almadığı durumda gerçek sayarız. Görünüşe göre Amerikalılar hem savaş hem müzakere istiyor; oysa bu ikisi ayrı şeylerdir” dedi.

Ali Laricani, “Amerikalılar ne zaman savaştan yorulurlarsa, gelsinler müzakere etsinler. Biz hiçbir zaman müzakereden kaçmadık; bunu yapan ABD oldu. Çünkü biz müzakere halindeyken onlar savaşa başladılar. Biz bu işlerin karıştırılmasını anlayamıyoruz” ifadesini kullandı.

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri ayrıca “Şimdi de, müzakereye hazır olduğumuzu söyledik; fakat sonucu önceden belli olan bir müzakere müzakere değildir, müzakere denen bir saçmalıktır” dedi.

Laricani, Trump’ın İran’ın zenginleştirme tesislerinin yok edilmesine dair sözleri hakkındaki bir soruya şöyle cevap verdi: “Gidin kendisine sorun. Kendisinin ifadesine göre, pilotlarımız çok yiğit ve cesurmuş, gelmişler bombalamışlar ve başarılı olmuşlar! Onun sözlerini göz ardı etmeyin!”

İran’ın nükleer programı yok olmayacağını vurgulayan Laricani, “Trump yönetimine özel bir mesajımız yok. Sadece konuşmalarına dikkat etmelerini ve İran halkına karşı hakaretamiz ifadeler kullanmamalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerinde bulundu.