Hiç kimse İran’ın füze gücüne müdahale hakkına sahip değildir

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Reza Telayinik, ABD ve Batı’nın İran’ın füze programını sınırlandırma yönündeki baskılarını reddederek, İran’ın ulusal güvenliği ve çıkarlarının kırmızı çizgi olduğunu vurguladı.

Telayinik, İran'ın savunma gücüne dış müdahalenin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

ABD ve Batı’nın İran’dan füze programıyla ilgili müzakereler yapmasını ve füze menzillerini azaltmasını talep ettiğini belirten sözcü, “Ulusal çıkarlar ve güvenlik, İran milletinin füze gücünün temelidir. Savunma ve güvenlik kapasitemizin belirlenmesinde dış müdahale asla mümkün değildir” dedi.

Öte yandan, İran Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Batı’nın İran’la müzakerelerde füze konusunu gündeme getirme çabalarına dikkat çekerek, “Amerikalılar ısrarla füze sanayimiz hakkında müzakere yapmamızı talep ediyor” demişti.