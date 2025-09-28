Laricani Beyrut’ta Şeyh Naim Kasım ile görüştü

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım ile bir araya geldi.

İran’ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Amani de bu görüşmede hazır bulundu.

Laricani, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei’nin tavsiyelerine binaen İran’ın Lübnan’a ve direnişine verdiği desteği vurgulayarak, İran’ın Lübnan’a ve direnişine her düzeyde destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Hizbullah Genel Şeyh Naim Kasım ise, Seyyid Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyuddin’in şehadet yıl dönümünde İran’ın başsağlığı dilekleri ve Lübnan’a verdiği destek için İran’ın liderliğine, hükümetine ve halkına teşekkür etti.

El-Manar’ın aktardığına göre Kasım, Lübnan’ın ABD ve İsrail’in tehditleri karşısında dimdik ayakta olduğunu vurgulayarak, direnişçi halkın yüksek bir onur ve özgürlük ile bağımsızlığı desteklediğini, cesur tutumları gören herkesin İsrail düşmanına karşı zaferin Lübnan’ın müttefiklerinin olacağını anlayacağını ifade etti.

Naim Kasım ayrıca, “Hizbullah, İsrail düşmanına karşı duran herkesle işbirliğine hazırdır. Bu düşman, tüm halklar, rejimler ve direniş için bir tehdittir. Biz, İsrail’in bu saldırgan tahakkümünün, karşısında sergilenen bu parlak direniş sayesinde zelil bir sonla noktalanacağına inanıyoruz” dedi.