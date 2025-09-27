İran Ulusal Güvenlik Sekreteri: Her duruma hazırlıklıyız

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Beyrut’ta düzenlediği basın toplantısında, İslam dünyasının ortak bir düşmanla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, bölge ülkelerine işbirliği çağrısında bulundu.

Hizbullah, Lübnan ve İslam dünyasında özgün bir harekettir

Laricani, Naim Kasım’ın doğru bir iş yaptığını belirterek, Hizbullah’ın Lübnan ve İslam dünyasında özgün bir hareket olduğunu ve temel amacının Lübnan halkının huzuru ve İsrail’e karşı güçlü bir mevzi oluşturmak olduğunu söyledi.

Laricani, "Bu nedenle, siyasi olarak bu amaca hizmet eden her girişim onlar için faydalıdır" dedi.

Hizbullah ve Suudi Arabistan arasındaki fikir paylaşımı doğru

İran’ın Hizbullah ve Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşmadaki rolüne değinen Laricani, fikir paylaşımının doğru bir adım olduğunu söyledi.

Hizbullah'ın başka yerlerden silaha ihtiyacı yok

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, ABD’nin Ortadoğu Temsilcisi Tom Barak’ın Hizbullah'ın bir yerlerden finanse edildiğini söylemesi üzerine, "Sanırım Bay Barak sinirlendiği için bunu söylemiş" dedi.

Laricani, İran’ın Hizbullah’a silah verdiği iddialarına ilişkin, “Böyle bir şey duymadım. Hizbullah o kadar güçlü ki başka yerlerden silaha ihtiyaç duymuyor” ifadesini kullandı.

Kimseye emir vermiyoruz

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım’ın son tutumlarına ve İran’ın bu konudaki rolüne değinen Laricani, “Kimseye emir vermiyoruz. Şeyh Naim Kasım, Lübnan halkı için neyin faydalı olduğuna kendisi karar verir ve biz onun yöntemini beğeniyoruz” dedi.

Her duruma hazırlıklıyız

“İsrail'in İran'a tekrar saldırmaya hazırlandığına dair bazı haberlere tepkiniz ne?” sorusunda Laricani şu yanıtı verdi:

“Her duruma hazırlıklıyız. Ama bu kadar aptalca davranacaklarını sanmıyorum. Eğer bunu yaparlarsa, onlara güçlü bir yanıt veririz.”