İran’da 7 yıllık petrol üretim rekoru kırıldı

İran Enerji Bakanı Paknejad, ülkedeki petrol sahalarında yapılan çalışmalar sonucunda yedi yıldır kırılamayan petrol üretim rekorunun geçtiğini duyurdu.

İç saha sondajları, kuyuların bakım ve onarımı ile Azadegan sahasının bir kısmının üretime alınması sayesinde üretimde önemli bir artış sağlandı.

Paknejad, “Son yedi yılda kırılan üretim rekorunu tekrar ele geçirmeyi başardık” dedi.

Bakan, “Petrol sahalarında çalışan ekiplerimizin iyi planladığı iç saha sondajları ve yüzey tesislerindeki iyileştirmeler sayesinde üretimi artırdık. Ayrıca Azadegan sahasının işlenebilir kapasitesinin bir kısmı da devreye alındı. Tüm bu faktörler üretimde gözle görülür bir artışa yol açtı,” diye ekledi.