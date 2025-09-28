İran’ın Irak’a külçe ihracatı 7 kat arttı

İran-Irak Ortak Ticaret Odası Başkanı Yahya Al Esahak, Irak’a yapılan demir çubuk ihracatına getirilen kısıtlamalar hakkında konuştu. Al Esahak, İran’ın Irak’a metal külçesi ihracatının yedi kattan fazla arttığını belirtti.

Al Esahak, Irak’ın komşu ülkelerle ticarette benzer yerli ürünlerde sınırlamalar uygulayan bir formülünün olduğunu ve bunun yeni bir durum olmadığını söyledi. Buna göre, Irak, yerel üretimi olan ürünlerin ithalatını sınırlandırıyor.

Al Esahak, şu anda Irak’ta demir çubuk üreten birçok tesisin faaliyette olduğunu ve bu tesislerin İran’dan gelen metal külçesini işleyerek demir çubuğa dönüştürdüğünü ifade etti. Bu nedenle Irak, demir çubuğun ithalatını sınırlandırırken, İran’dan metal külçesi ithalatını artırdı.

Ortak Ticaret Odası Başkanı, Irak’ın bu ticaret yaklaşımının sadece İran’a özgü olmadığını, Türkiye dahil tüm ülkelerle benzer şekilde uygulandığını, yerli üretimi olan ürünlerde ithalat kısıtlamalarının geçerli olduğunu vurguladı.