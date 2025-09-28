İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı, Belarus’a gitti

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Seyyid Muhammed Atabek, üç günlük resmi bir ziyaret için bugün başkent Minsk’e gitti.

Bakan Atabek, ziyaret kapsamında Avrasya Ekonomik Birliği Bakanlar Konseyi toplantısına katılmanın yanı sıra, Belarus hükümet yetkilileri ile bir dizi görüşme gerçekleştirecek.

Etabak, Belarus Sanayi Bakanı ve Ulaştırma ile İletişim Bakanı ile ayrı ayrı görüşerek iki ülke arasındaki iş birliği ve ticari ilişkileri ele alacak.

Ziyaretin son gününde, Birliğin Endüstri Politikası Konseyi toplantısına katılacak olan Atabek, taraflar arasında ticaret hacminin artırılması ve işbirliğinin derinleştirilmesi için yol haritalarını gözden geçirecek.

Geçen hafta Moskova’da Avrasya Ekonomik Birliği yetkilileri ve Rusya hükümeti temsilcileri ile görüşmeler yapan Bakan, ticaretteki engellerin kaldırılması için standartlar ve gümrük prosedürleri üzerine işbirliği protokolü imzalamıştı.