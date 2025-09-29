  1. Ekonomi
İran'da TL fiyatı ne durumda?

İran serbest döviz piyasasında bugün Türk Lirası’nın yeni kuru açıklandı.

Bugün 1 Türk Lirası, 2 bin 660 tümene işlem görerek, önceki güne göre hafif bir düşüş yaşadı.

Dünkü işlemlerde ise Türk Lirası 2 bin 710 tümenden alıcı bulmuştu.

