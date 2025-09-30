İran ve Küba dışişleri bakanları görüştü

BM Genel Kurulu’nun yıllık toplantısına katılmak üzere New York’ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, dün Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla ile görüştü.

İkili ilişkileri ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı görüşmede taraflar, iki millet arasındaki iyi ve dostane ilişkilere vurgu yaparak; ekonomik, ticari, bilimsel-teknolojik ve sağlık alanları da dahil olmak üzere iki ülkenin ilgi duyduğu tüm alanlarda ilişkilerin güçlendirilmesi ve genişletilmesi yönündeki kararlılıklarını ifade ettiler.

Taraflar, Karayipler ve Latin Amerika da dahil olmak üzere tek taraflı eğilimlerin artmasından ve uluslararası kurallara kayıtsızlıktan duydukları endişeyi dile getirerek, BM Şartı’nın ilkelerinin korunması, işgal altındaki Filistin’deki soykırımın durdurulması ve Siyonist rejimin cezasızlığına son verilmesinin uluslararası toplumun sorumluluğu olduğunu vurguladılar.

Ayrıca iki ülkenin uluslararası ve çok taraflı örgütlerde işbirliği ve koordinasyonunun güçlendirilmesi konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.