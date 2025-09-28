ABD ve üç Avrupa ülkesinin diplomasiyi reddetmesi kasıtlı bir adımdı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, dün gece Güvenlik Konseyi’nde yaşanan olaylara tepki olarak sosyal medya hesabında şöyle yazdı: 2231 sayılı karar 18 Ekim 2025 sona erecek ve kaldırılan yaptırımlar yeniden uygulanamaz.

Paylaşımında, “Dün BM Güvenlik Konseyi’ndeki konuşmamda, ABD’nin nasıl diplomasiyi sabote ettiğini ve üç Avrupa ülkesinin onu nasıl toprağa gömdüğünü açıkladım” ifadesini kullanan Dışişleri Bakanı Erakçi, “New York’ta yaşananların tümü, müzakerelerin başarısızlığının tesadüfi olmadığını göstermektedir” dedi.

Erakçi, “ABD ve üç Avrupa ülkesinin diplomasiyi reddetmesi, ‘hak zorbalardan yanadır ve İran halkı baskılar karşısında teslim olacak’ yanılgısına dayanan kasıtlı bir adımdı! Bu yanlış varsayımlarda ısrar etmek, mevcut gereksiz krizi çözmeyecektir” ifadelerinde bulundu.

Erakçi ayrıca dünkü konuşmasında, üç Avrupa ülkesinin Kapsamlı Ortak Eylem Planı’na (nükleer anlaşma) ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararına uymadığını, bu nedenle mevcut iddiaları için hiçbir hakları olmadığını vurguladı.

Erakçi şöyle devam etti:

“Onların ‘snapback’ olarak bilinen mekanizmaya dayanması, yasal süreçlerin açıkça kötüye kullanılmasından başka bir şey değildir.

BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararı 18 Ekim 2025’te sona erecektir. Kaldırılmış yaptırımlar yeniden uygulanamaz ve bu yöndeki her türlü girişim geçersiz ve hükümsüzdür.”