İran ve Venezuela dışişleri bakanları görüştü

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun yıllık toplantısına katılmak üzere New York’a giden İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Venezuela Dışişleri Bakanı İván Eduardo Gil Pinto ile bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki istikrarlı ve olumlu ilişkilerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, iki halkın liderlerinin tüm alanlarda ilişkileri güçlendirme yönündeki ortak iradesini vurguladılar.

Taraflar ayrıca, Karayipler ve Batı Asya’daki bölgesel gelişmeleri gözden geçirerek, ABD ve bazı müttefiklerinin tek taraflılık ve hukuksuzluğu teşvik etmesinin doğuracağı tehlikeler konusunda uyarıda bulundu ve tüm devletlerin BM Şartı’nın ilke ve amaçlarını ile hukuk düzenini korumak konusunda sorumluluk sahibi olduklarını hatırlattı.

İran Dışişleri Bakanı, ABD’nin Karayip bölgesindeki müdahaleci politikasına değinerek, Venezuela’nın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik tehditleri kınarke Venezuela halkı ve hükümetiyle dayanışmasını ifade etti.

Venezuela Dışişleri Bakanı ise, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na taraf tüm ülkelerin barışçıl nükleer enerjiden faydalanma hakkına sahip olduğunu vurgulayarak, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin İran’a yönelik baskı ve tehditlerini kınadı.

İván Eduardo Gil Pinto ayrıca, BM Güvenlik Konseyi’nin İran’a baskı aracı olarak kötüye kullanılmasını, Birleşmiş Milletler’in itibarı ve konumuna ağır bir darbe olarak nitelendirdi.

Her iki bakan, ABD’nin doğrudan işbirliği ve desteğiyle devam eden Gazze’deki soykırım ve katliamı da şiddetle kınayarak, Siyonist rejimin cezasız kalmasının uluslararası barış ve güvenlik için acil bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

İran ve Venezuela dışişleri bakanları, soykırımın durdurulması ve suçlular ile destekçilerinin yargılanıp cezalandırılması için uluslararası toplumun acil eyleme geçmesi çağrısında bulundular.