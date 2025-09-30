Washington ile Tahran arasında anlaşma sağlandı, 100 İranlı ABD’den geri gönderilecek

New York Times gazetesi, ABD yönetiminin Tahran ile yaptığı anlaşma sonrasında yaklaşık 100 İran vatandaşını ülkeye geri göndereceğini iddia etti.

New York Times, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran ile varılan anlaşma kapsamında yaklaşık 100 İranlı göçmeni sınır dışı edeceğini bildirdi.

Gazete, müzakerelerde yer alan iki üst düzey İranlı yetkili ve planlamalardan haberdar bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, bu kişilerin sınır dışı edileceğini ileri sürdü.

İranlı yetkililere göre, söz konusu charter uçuşu Pazartesi gecesi Louisiana’dan kalktı ve bugün Katar üzerinden İran’a varması bekleniyor.

Yetkililer ayrıca, bu uçaktaki yolcuların çoğunun iltica taleplerinin reddedildiğini ya da henüz iltica mahkemesine katılmadığını belirtti.

Reuters haber ajansı, New York Times’ın bu haberini yayınladıktan sonra Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yorum taleplerine yanıt vermediğini duyurdu.

New York Times’a göre, bu hamle Trump yönetiminin göçmenlere yönelik en sert sınır dışı girişimlerinden biri olarak değerlendiriliyor.