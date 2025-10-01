"Habibullah", Türkiye'den ödülle döndü

Adnan Zandi’nin yönettiği, Golnaz Hüseyini ve Sina Eyyübi’nin yapımcılığını üstlendiği kısa belgesel “Habibullah”, Türkiye’de düzenlenen 9. FilmAmed Belgesel Film Festivali’nde en iyi belgesel film ödülüne layık görüldü.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak, 9. FilmAmed Belgesel Film Festivali'nin ödül törenine katılarak, yönetmen Adnan Zandi’ye "Ekoloji: Köklerden Yarına - Hevsel Bahçeleri" temasıyla verilen ödülü takdim etti.

Filmamed Film Festivali, toplumsal hafızayı koruma, kültürel mirası görünür kılma ve farklı bakış açılarını belgesel sinemanın gücüyle bir araya getirme amacıyla düzenlenen uluslararası bir etkinliktir. Festival, bağımsız sinemacıların üretimlerini desteklemekte ve özgün, eleştirel belgesellerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamaktadır.

Kayapınar Belediyesi ile Ortadoğu Sinema Akademisi Derneği (OSAD) iş birliğiyle 26 Eylül itibariyle gerçekleştirilen 9. FilmAmed Belgesel Film Festivali dün sona erdi.

Bu belgesel daha önce Polonya’daki 28. Zoom Uluslararası Film Festivali, Almanya’daki 6. Kobani Film Festivali ve 4. Amsterdam Kürt Uluslararası Film Festivali’nde en iyi belgesel ödülünü kazanmış; ayrıca İngiltere’deki 31. Sheffield Festivali, 4. Moskova Kürt Film Festivali ve Sinema Verité Festivali’ne de seçilmişti.

“Habibullah”, Lilex bölgesinin usta halk müziği sanatçısının yaşamını konu alıyor. Yaşının ilerlemesiyle birlikte yeni bir meydan okumayla karşı karşıya kalan ve şüphe ile tereddüt yaşayan bu sanatçının hayatı filme taşınıyor.