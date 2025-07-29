Oscar ödüllü Filistinli yönetmen Hamdan Bilal Batı Şeria'da tutuklandı

İbrani basınında çıkan haberde, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Susya köyünde 3 Filistinlinin bölgedeki Filistin topraklarını gasbeden işgalci yerleşimcilere taş attıkları iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında Oscar kazanan "No Other Land" belgeselinin yönetmenlerinden Hamdan Bilal'in de olduğu ifade edildi.

Bilal, 24 Mart 2025'te Susya köyündeki evinde silahlı bir grup yerleşimcinin vahşi saldırısına maruz kalmış ve başından ve karnından ağır yaralanmıştı.