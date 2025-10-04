Hamas, Trump'ın Gazze planının bazı kısımlarını kabul ettiğini duyurdu

Hamas, Cuma günü Donald Trump’ın sunduğu 20 maddelik ateşkes planına yanıtını iletti. Haberlere göre, Trump, Hamas’a bu öneriye yanıt vermesi için Pazar gününe kadar süre tanıdı.

Filistinli grup yaptığı açıklamada, “Başkan Trump’ın teklifinde yer alan takas maddesine göre, hem hayatta olan hem de naaşları olan tüm işgalci esirleri serbest bırakmayı ve takas için gerekli koşulları sağlamayı” kabul ettiklerini duyurdu.

Ayrıca, takasın ayrıntılarını görüşmek üzere “arabulucular aracılığıyla derhal müzakerelere başlamaya” da hazır olduklarını ifade ettiler.

Hamas, bunun yanında, “Gazze Şeridi’nin yönetimini, Filistin ulusal mutabakatına ve Arap ile İslam desteğine dayalı, Filistinli bağımsızlardan (teknokratlardan) oluşan bir gruba devretmeye” de hazır olduğunu belirtti.