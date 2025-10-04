Hamas’ın ateşkes yanıtına dünaydan nasıl tepki geldi?

Hamas’ın, Donald Trump'ın Gazze savaşını sona erdirme planının genel ilkelerini kabul ettiğini resmen açıklamasının ardından, bölgesel ve uluslararası çevrelerden bir tepki ve memnuniyet dalgası yükseldi. Buna karşılık, İsrail çevrelerinde şaşkınlık ve karşıtlık bildiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’ın Gazze’de ateşkes sağlanması yönündeki barış planına ilişkin olarak sosyal medya platformu “Truth Social” üzerinden bir açıklama yaptı. Trump, Hamas’ın yanıtına yönelik ilk yorumunda şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda üzerinde çalışılması gereken detayları görüşüyoruz. İsrailli tutukluları güvenli ve hızlı bir şekilde tahliye edilmesi için İsrail, Gazze'yi bombalamayı derhal durdurmalı."

ABD Başkanı, "Bu sadece Gazze ile ilgili değil, aynı zamanda Orta Doğu'da uzun süredir devam eden barışla da ilgili." dedi.

Trump, "Gazze sorununa yardım eden Katar, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve diğerleri de dahil olmak üzere ülkelere teşekkür etmek istiyorum. Bugün büyük bir gün ve işlerin nasıl gideceğini göreceğiz."ifadesini kullanıdı.

Trump, "İsrailli tutukluların ailelerine kavuşmasını dört gözle bekliyorum." açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü

Bu gelişme, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in, “Başkan Trump, Hamas’ın kendi planını kabul etmesine yanıt verecektir” açıklamasından dakikalar sonra yaşandı.

Cumhuriyetçi Senatör ve Trump’ın destekçisi

Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, Hamas’ın bu plana verdiği cevaba üzüntüyle tepki gösterdi ve şöyle dedi:

“Hamas’ın Trump’ın, İsrail’in kabul ettiği, savaşı bitirme planına verdiği yanıt tahmin edilebilirdi. Bu klasik bir ‘evet, ama’ cevabıdır.”

Graham, “Hamas’ın bu şekilde cevap vermesi, aslında grubun Trump’ın planına karşı olduğu anlamına geliyor” diye ekledi.

İngiltere

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Hamas’ın Trump’ın barış planına yönelik son tutumunu memnuniyetle karşıladı ve bunu bölge için tarihi bir fırsat olarak değerlendirdi.

Starmer, “Hamas’ın ABD barış planını kabul etmesi ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Başkan Trump’ın çabalarını güçlü şekilde destekliyoruz; bu çabalar bizi her zamankinden daha fazla barışa yaklaştırmıştır. Şimdi çatışmaları sona erdirme, esirlerin iadesi ve Gazze’ye yardım ulaştırma fırsatı doğmuştur. Tüm taraflardan, Trump’ın planını vakit kaybetmeden uygulamalarını istiyoruz” dedi.

Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, “Hamas’ın taahhüdü gecikmeden hayata geçirilmelidir. Elimizde barışa doğru kesin bir ilerleme sağlamak için fırsat vardır. Başkan Trump ve ekibine barış için seferber oldukları için teşekkür ediyorum. İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze’de ateşkes artık ulaşılabilir durumdadır” ifadesini kullandı.

Almanya

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, bunu, Gazze’de barışın gerçekleşmesi için en iyi fırsat olarak nitelendirdi.

Kolombiya

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, “Gazze’deki soykırımın durdurulması talebi konusunda Trump ile aynı fikirdeyim” dedi.

Türkiye

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hamas’ın Gazze’de ateşkes planına verdiği yanıt, kalıcı barışa ulaşma yolunda yapıcı ve önemli bir adımdır. Şimdi yapılması gereken, İsrail’in tüm saldırılarını derhal durdurması ve ateşkes planına bağlı kalmasıdır. Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı barış için tüm adımlar vakit kaybetmeden atılmalıdır” dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Hamas’ın cevabının, acil ateşkesin sağlanmasına, insani yardımların girişinin garanti altına alınmasına ve kalıcı barışa zemin hazırladığına dikkat çekti.

Bakanlığın açıklamasında, “İsrail saldırılarını derhal durdurmalı, taraflar da ateşkesi pekiştirecek müzakerelere vakit kaybetmeden başlamalıdır” denildi.

Hollanda

Hollanda Dışişleri Bakanı, “Temkinli bir iyimserlik içerisindeyim. Görünüşe göre Hamas, İsrailli esirleri serbest bırakmaya ve Trump’ın barış planına ilişkin doğrudan müzakerelere katılmaya hazır” ifadesini kullandı.

Avusturya

Avusturya Dışişleri Bakanı, “İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve ateşkes ulaşılabilir durumdadır ve biz bu sürece katılmaya hazırız. Trump ve ekibine barışa bağlılıklarından ötürü, ayrıca Katar, Mısır, Suudi Arabistan ve Fransa’ya da çabalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

İtalya

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Roma’nın, Gazze’de ateşkesin sağlanması ve Trump’ın barış çabalarına desteğine değinerek, “Ortadoğu’daki çatışmaların çözümünde öncelik ateşkesin sağlanması, ardından İsrailli esirlerin serbest bırakılmasıdır. Başkan Trump’ın barış için gösterdiği tüm çabaları destekliyoruz” ifadelerinde bulundu.

Avustralya

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Hamas’ın Trump’ın Gazze için önerdiği barış planını kabul etmesine ilişkin, “Başkan Trump’ın barış planındaki ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Çatışmayı sona erdirme çabalarını desteklemeye devam edeceğiz ve iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmak için çalışacağız. Hamas’ın silahlarını teslim etmesi ve geriye kalan İsrailli esirleri serbest bırakması yönündeki çağrımı yineliyorum” dedi.

İrlanda

İrlanda Başbakanı da son gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını belirterek, bunların Gazze Şeridi’ndeki çatışmaların sona ermesine yol açmasını umduğunu ifade etti.

İrlanda Başbakanı, Hamas’ın geriye kalan esirleri serbest bırakma yönündeki açıklamasının, derhal ateşkesin sağlanmasına ve Gazze Şeridi’ne insani yardımların ulaşmasına zemin hazırlamasını umuyorum” dedi.

Ancak işgal altındaki topraklarda Hamas’ın tutumu şaşkınlık ve farklı tepkilerle karşılandı:

Netanyahu’nun şaşkınlığı ve muhalefetin Trump’ın barış planına desteği

Axios haber sitesinin aktardığına göre, Netanyahu Trump’ın cevabından şaşkınlık yaşadı.

Aynı İsrailli yetkili bu Amerikan haber sitesine, Netanyahu’nun Trump’ın tutumunu açıklamasından önceki istişarelerde Hamas’ın plana verdiği cevabı olumsuz olarak değerlendirdiğini söyledi.

Bir başka İsrailli yetkili ise Axios’a şunları söyledi: Netanyahu, Hamas’ın plana olumlu yanıt verdiği algısının yerleşmemesi için Amerikalılarla koordinasyonun gerekli olduğuna vurgu yaptı.

Bu yetkili ayrıca, İsrailli esirler dosyasıyla ilgilenen teknik kurumların Hamas’ın cevabını olumlu değerlendirdiğini ve bunu bir anlaşmaya varmak için fırsat olarak gördüğünü ifade etti.

İsrail kabinesi muhalefet lideri

İsrail kabinesi muhalefet lideri Yair Lapid ise şöyle dedi: Trump, tutukluların serbest bırakılması ve savaşın sona erdirilmesi için benzeri görülmemiş bir fırsat olduğu konusunda haklı.

İsrail’in, anlaşmanın detaylarını nihai hale getirmek için Trump’ın liderliğinde yürütülen müzakerelere katılacağını ilan etmesi gerektiğini vurgulayan Lapid, ayrıca, Netanyahu’nun bu anlaşmayı ilerletmek için siyasi desteğe sahip olduğunu Amerikan hükümetine bildirdi.

Netanyahu Ofisi: İsrail, Trump planının ilk aşamasını uygulamaya hazır

Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisi, Hamas’ın Donald Trump’ın barış planını prensipte kabul ettiğini açıklamasına yanıt olarak Tel Aviv’in bu planı uygulamaya hazır olduğunu duyurdu.

Netanyahu’nun ofisi, Hamas’ın cevabına istinaden İsrail’in, İsrailli esirlerin serbest bırakılması için Trump planının ilk aşamasını derhal uygulamaya hazırlandığını iddia etti.

Açıklamada şu vurgular yer aldı: Trump ve ekibiyle işbirliğine, İsrail’in belirlediği ilkeler doğrultusunda savaşı sona erdirmek için devam edeceğiz.

Gazze’deki İsrailli esirlerin aileleri örgütü

Gazze’deki İsrailli esirlerin aileleri örgütü de yayımladığı bir bildiriyle Trump’ın çabalarına destek verdi.

Bildiride, “Başkan Trump’ın tüm İsrailli esirlerin geri dönmesi ve savaşın sona erdirilmesi için gösterdiği ısrarı destekliyoruz” denildi.

Örgüt, esirlerin hayatının tehlikeye girmesini önlemek için Trump’ın derhal savaşın durdurulması çağrısının hayati olduğunu belirtti.

Aileler ayrıca Netanyahu’nun, İsrailli esirlerin geri dönüşü için hızlı ve etkili müzakerelerin derhal başlatılması yönünde talimat vermesi gerektiğini vurguladı.

İsrail’in Walla haber sitesi bu konuda şu analizi yaptı: “Hamas’ın cevabı, artık topu Trump’ın sahasına attı.”

Site ayrıca, “Hamas risk alıyor, çünkü Trump artık daha fazla oyun için hazır değil” uyarısında bulundu.

Bu İbranice haber sitesine göre, “Hamas’ın bu açıklamayla yaptığı şey aslında zaman kazanma ve herkesi aldatma girişimidir.”

Hamas’ın cevabına BM, Katar ve Mısır’dan destek

Birleşmiş Milletler ve arabulucu ülkeler de Hamas’ın tutumunu memnuniyetle karşılayarak, bu fırsatın savaşı sona erdirmek için kullanılmasını istedi.

BM Genel Sekreteri

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas’ın cevabından duyduğu memnuniyeti ifade ederek tüm taraflara, Gazze’deki savaşı sona erdirmek için bu fırsatı değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Gazze savaşını sona erdirmek için Trump’ın önerisini Hamas’ın kabul etmesini memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, “Hamas’ın tüm İsrailli esirleri önerilen takas formülü çerçevesinde serbest bırakmaya hazır olduğunu açıklamasını da olumlu karşılıyoruz” ifadesini kullandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, esirlerin serbest bırakılmasını kolaylaştırmak için Trump’ın derhal ateşkes çağrısını da desteklediğini belirtti.

Bakanlık ayrıca, Mısır’daki arabulucu ortaklarla ve ABD’nin koordinasyonuyla Gazze’deki barış planına ilişkin görüşmeleri tamamlamak için çalışmalarına başladığını açıkladı.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığı da Hamas’ın cevabına tepki göstererek, Filistin direnişinin bu adımını takdirle karşıladığını ve tüm tarafların sorumluluklarını yerine getirerek Trump planını uygulaması gerektiğini belirtti.

Bakanlık ayrıca, kalıcı bir ateşkesin sağlanması için Arap, İslam ülkeleri ve ABD ile tam koordinasyon içinde en üst düzeyde çaba göstereceklerini duyurdu.