İranlı diplomat Mısır Dış İlişkiler Konseyi’nin üyeleri ile görüştü

İran’ın Kahire’deki Menfaatlerini Koruma Bürosu Başkanı Mujtaba Ferdevsipur, Mısır Dış İlişkiler Konseyi’nin başkanı ve üyeleriyle görüştü.

Mısır Dış İlişkiler Konseyi merkezinde gerçekleşen bu görüşmede, özellikle İran ile Mısır arasındaki gelişen ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı ve iki ülkenin dış ilişkiler konseylerinin işbirliğinin önemi vurgulandı.

Ferdevsipur, görüşmede iki ülkenin tarihi ve medeniyet ortaklıklarını ve dışişleri bakanlarının ortak istişarelerinin önemini anlatarak, geçen yıl İran Stratejik Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Kemal Harazi’nin, Mısır Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Muhammed el-Orabi’yi İran’a davet ettiğini hatırlattı ve bu daveti yineledi.

Ferdevsipur, ayrıca, resmi diplomasinin tamamlayıcısı olarak ikinci yol diplomasisinin” geliştirilmesi ve derinleştirilmesinin gerekliliğini vurguladı.

El-Orabi de, Mısır Dış İlişkiler Konseyi üyeleri ve İran temsilciliği diplomatlarının katılımıyla gerçekleşen samimi bu görüşmede, İran’ın bölgesel rol ve konumuna dikkat çekerek, iki ülkenin tarihi ve medeniyet bağlarına işaret etti ve diplomasi alanında düşünce kuruluşları ile araştırma merkezleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini önemli ve temel bir ihtiyaç olarak değerlendirdi.