İran'dan İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına kınama

Gazze'deki acımasız ablukayı kırmak ve Filistinlilere yönelik soykırımla mücadele etmek amacıyla 47 ülkenin vatandaşlarının başlattığı "Sumud" insani yardım kampanyasındaki aktivistlerin tutuklanmasına değinen İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi, tüm hükümetlerin ve Birleşmiş Milletler'in bu kampanyayı desteklemesi, Siyonist rejimi sorumlu tutması ve israil'in tutukluları derhal serbest bırakması gerektiğini vurguladı.

Sumud filosundaki tutukluların, işgal rejiminin Filistinli tutuklulara yönelik işkence ve insanlık dışı muamelesinin sembolü olarak bilinen Katziyot Hapishanesi'ne nakledilmesine değinen Bekayi, "Filistin destekçisi aktivistlerin tutuklanıp bu hapishaneye nakledilmesi ve Siyonist İç Güvenlik Bakanı'nın onlara yönelik aşağılayıcı tavrı, bu rejimin ahlaki çöküşünün bir başka göstergesidir." dedi.

Bekayi ABD ve diğer bazı Batılı ülkelerin Filistinlilere yönelik soykırıma verdiği sürekli destekten duyduğu rahatsızlığı dile getirerek "Tüm hükümetlerin soykırımı durdurmak ve suçluları cezalandırmak için yasal ve ahlaki sorumluluğu vardır." ifadesini kullandı.