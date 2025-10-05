İran’ın yeni uydu projesi “Çift Görünüm 1” Aralık ayında fırlatılacak

Bilgi tabanlı Omid Feza Şirketi CEO'su Hüseyin Şehrabi, yükseltilmiş “Çift Görünüm 1” adlı uydunun hazırlıklarının tamamlandığını ve bu yıl Aralık ayında fırlatılmasının planlandığını açıkladı.

Bu uydu, İran’ın ilk kombine uzaktan algılama ve iletişim uydusu olma özelliğine sahip.

Şehrabi, geçen yılda fırlatılan Kevser ve Hüdhüd uydularının görev listelerindeki maddelerin büyük bir kısmını başarıyla tamamladığını belirtti.

Yetkili, Kevser'in yaklaşık yüzde 90, Hüdhüd’ün ise yüzde 70 başarı sağladığını aktardı. Ancak Kevser uydusunun görüntü aktarımı yapamadığını ve bunun temel nedeninin uydu durumu kontrolü ile güneş enerjisi toplama sistemindeki sorunlar olduğunu söyledi.

Şehrabi, “Çift Görünüm 1”in Kevser ve Hüdhüd görevlerinin birleşimi ve geliştirilmiş versiyonu olduğunu ve resmi kayıtlarda “Çift Görünüm 1” (Dual-View 1) olarak adlandırıldığını belirtti. Bu yeni versiyonda, uydu durumu kontrolü ile enerji toplama sorunu giderilmiş, güneş panellerinin sayısı artırılmış ve Kevser ile Hüdhüd’daki üç iletişim linkinden en iyi olanları seçilip bu uyduya yerleştirilmiş. Ayrıca, S bantı bağlantısı eklenerek, yerden uydu durumu kontrol programlarının tamamen değiştirilebilmesi sağlanmış.

Görüntüleme yüklerinin çözünürlüğüne de değinen Şehrabi, önceki uydularda kızılötesi (NIR) ve renkli spektrum arasında çözünürlük farkı olduğunu ancak şimdi her ikisinin yaklaşık 3.5 metreye kadar iyileştirildiğini söyledi. Yine yer testlerinde gerçek görüntü çözünürlüğü (GRD) değerinin de geliştirilmiş lensler ve iyileştirilmiş test koşulları sayesinde GSD seviyesine yaklaştığını ifade etti.

Şehrabi, uydu alt yapısının yanında uydu verilerinin kullanım alanları ve uygulamalarının geliştirilmesi için uluslararası bir işbirliği anlaşması hazırlığında olduklarını ve bunun bu yılki fırlatma öncesinde tamamlanmasını umut ettiklerini ekledi.

Son olarak, “Çift Görünüm 1” uydusunun, Kevser ve Hüdhüd’ü uzaya taşıyan aynı fırlatıcıyla Aralık ayında uzaya gönderilmesinin planlandığını ve önümüzdeki ay uydunun taşıyıcıya teslim edileceğini bildirdi.