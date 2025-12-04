Yemen ve BM arasında önemli görüşme

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdulvahid Ebu Ras, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile görüştü.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen görüşmede Ebu Ras, Grundberg'in Yemen için başlattıkları barış süreci çabalarını takdir ederken Sana hükümetinin bu çabalara verdiği desteği vurguladı.

Sana'nın her zaman barış eli uzattığını kaydeden Ebu Ras, Yemen’de siyasi bir çözümü yeniden başlatmanın, yol haritasını ve insani taahhütlerini yerine getirmenin zamanının geldiğini söyledi.

Hans Grundberg de BM ve uluslararası toplumun, Yemen'de barışın sağlanması ve ülke halkının çektiği acıların sona erdirilmesine özel önem verdiğini dile getirdi.

