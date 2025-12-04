İran Meclis Başkanı: Diplomasi kapısı hâlâ açık

İran'ın Meşhed kentinde düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Siyasi İşler Daimi Komitesi toplantısında konuşan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, "Bugün sizi İran'ın manevi başkenti ve dayanışmanın sembolü olan Meşhed'de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Galibaf, bu toplantının Asya ülkelerinin parlamento işbirliğini güçlendirme konusundaki ortak kararlılığını gösterdiğini söyledi.

Asya kıtasının önemine değinen Galibaf, “Asya, ekonomik büyümenin, küresel gelişmelerin ve insanlığın geleceğinin merkezi olabilir” ifadesini kullandı.

Galibaf, Asya’nın büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekerek, “Kıtamız ortak çıkarlara dayalı ortak bir irade ile yeni bir bölgesel işbirliği modeli sunabilir” açıklamasını yaptı.

Diplomasi kapısının hâlâ açık olduğunu anlatan Galibaf, "Ancak gerçek diplomasi, zorbalık ve tehditlerle değil, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlarla birlikte olduğunda anlam kazanıyor." dedi.

Meclis Başkanı sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün bu kutsal şehirden tüm hegemonik güçlere sesleniyorum: artık bir veya iki ülkenin dünyaya hükmetmesinin dönemi sona ermiştir. Asya dünya çapında mağdur konumundan belirleyici bir aktör haline geldi. Asya dönemi başlamıştır.

Uyanmış bir kıtanın sesi olmak için buradayız; yaptırımların dış politika aracı olmadığı, Gazze'de çocukların ve kadınların katledilmesinin ve soykırımının sessizlikle veya haklı çıkarılmayla karşılanmadığı, İran ulusunun ve diğer ulusların barışçıl nükleer ve ekonomik ilerleme hakkının inkâr edilmediği bir dünya talep ediyoruz. Bu mesajı haykırışlarla değil, eylemle, birlikle ve güçlü bir parlamenter diplomasiyle iletmeliyiz.

Biz İranlılar, bölgenin barış ve istikrarının ve dünyanın geleceğinin Washington'da, Tel Aviv'de veya bazı Avrupa başkentlerinde değil, burada, Asya'da, bu kıtanın büyük ve medeniyet inşa eden ulusları arasında belirleneceğine inanıyoruz."

"Filistin haklarının destekçisi olan İran İslam Cumhuriyeti, işgali sona erdirecek ve Filistin halkının acılarını hafifletecek her türlü girişimi memnuniyetle karşılamaktadır.” ifadesini kullanan Galibaf, İran’ın Filistin halkına adaletsiz bir "barış" dayatma çabalarına karşı olduğunu vurguladı.