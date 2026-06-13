İran petrolünün fiyatı arttı

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, örgütün toplam ham petrol üretimi mayısta günlük yaklaşık 18 milyon 830 bin varil olarak gerçekleşirken geçen ay üretimde en büyük düşüş İran, Libya, Nijerya ve Kongo'da kaydedildi.

İran'ın ham petrol üretimi günlük yaklaşık 546 bin varil azalarak 2 milyon 330 bin varile gerilerken Libya'nın üretimi yaklaşık 5 bin varil düşüşle 1 milyon 300 bin varil oldu.

Rapora göre, İran'da üretilen ağır ham petrolün fiyatı varil başına 10,24 dolar artarak 115,39 dolara yükseldi.