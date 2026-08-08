İran’ın Mekke Anlaşması’na bakışı nasıl?(+video)

Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan, cuma günü Mekke’de “Ortak Savunma Anlaşması” imzaladı. Anlaşmaya göre üç ülkeden birine yönelik silahlı saldırı, tüm üyelere yönelik saldırı olarak kabul edilecek.

Üç ülke anlaşmanın herhangi bir ülkeye karşı olmadığını ve yalnızca savunma amaçlı olduğunu vurgulasa da, mevcut bölgesel güvenlik koşulları bu adımın, güvenlik iş birliğinin ve bölgesel caydırıcılığın güçlendirilmesine yönelik önemli bir girişim olduğunu gösteriyor.

Anlaşma resmen İran’a karşı bir oluşum olarak tanımlanmıyor. İran’ın üç ülkeyle sahip olduğu yakın ve çok katmanlı ilişkiler de Tahran’ın anlaşmaya karşı çatışmacı bir tutum benimsememesini beraberinde getiriyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise gelişmeye ilişkin mesajında, Müslüman ülkeler arasında birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi, bölgesel kapasitelere dayanılması ve gerçek bir kardeşlik anlayışının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.