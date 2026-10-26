Abu Dabi-Riyad ve Dammam uçuşları 5 Kasım’a kadar iptal edildi

El-Mesire’nin haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri Havacılık Kurumu, Abu Dabi ile Suudi Arabistan’ın Riyad ve Dammam kentleri arasındaki tüm uçuşların gelecek 5 Kasım’a kadar iptal edildiğini açıkladı.

Haberde, Suudi Arabistan’a yönelik uluslararası uçuşların iptal edilmesinin yeni bir gelişme olmadığı belirtilerek, Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin misilleme operasyonları nedeniyle ülkedeki havalimanlarının güvenliğinin ciddi biçimde tehlikeye girdiği ifade edildi.

Yemen haber ajansı SABA’ya konuşan askeri bir kaynak, dün yaptığı açıklamada, Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin yolculara ve hava yolu şirketlerine Mekke ve Medine dışındaki Suudi Arabistan havalimanlarından uzak durmaları çağrısında bulunduğunu bildirdi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri de daha önce uluslararası, bölgesel ve yerel hava yolu şirketlerini, çalışanlarını ve yolcuları Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nı kullanmamaları konusunda uyarmıştı.

Seri, söz konusu havalimanının askeri hedef olması nedeniyle güvenli olmadığını ifade etmişti.