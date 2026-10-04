İran’la iş birliği şüphesiyle bir İsrailliye 3 yıl hapis

El Menar’ın haberine göre, işgal altındaki topraklarda bir mahkeme, eski bir mahkeme güvenlik görevlisini “İranlı bir ajanla temas kurmak” suçundan üç yıl hapis cezasına çarptırdı.

Beerşeva Bölge Mahkemesi, eski mahkeme güvenlik görevlisini “yabancı bir kişiyle temas kurmak” suçlamasıyla hapse mahkûm etti. Mahkeme, Doron Bokobza adlı İsraillinin, İranlı bir ajana Dimona nükleer tesislerine erişimi olduğunu bildirdiğini belirtti.

İsrail makamlarının açıklamalarına göre 30 yaşındaki genç, İran’la iş birliğine iki yıl önce başladı ve karşılığında para alarak çeşitli hizmetler sundu. Bu faaliyetler arasında İsrail İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in bir paylaşımının yeniden yayımlanması da yer aldı.

İsrail medyasına göre söz konusu kişi, iki İsrailli esiri tanıdığını öne sürerek onların serbest bırakılmasını destekleyen paylaşımlar da yaptı. Bu adımların, İsraillilerin güvenini kazanmak amacıyla gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.

İsrail rejiminin üst düzey yetkilileri, İran’la iş birliği yapan kişilerin sayısındaki artış konusunda defalarca endişelerini dile getirdi. Son yıllarda casusluk ve İran’la iş birliği suçlamasıyla gözaltına alınan İsraillilerin sayısında belirgin bir artış yaşandı. Bu kişiler arasında askerler ve güvenlik güçleri mensupları da bulunuyor.