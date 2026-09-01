Irak, 30 Eylül Sonrası Yabancı Güçlerin Varlığının Uzatılmasına Karşı Çıktı

Irak Hükümet Sözcüsü Heydar el-Abudi, Başbakan Ali ez-Zeydi’nin, Uluslararası Koalisyon bünyesindeki yabancı güçlerin bir kısmının 30 Eylül’den sonra Irak’ta kalmasına yönelik öneriyi reddettiğini açıkladı.

El-Abudi, düzenlediği basın toplantısında Irak hükümetinin bölgesel gelişmeleri yakından takip ettiğini ve ülkenin herhangi bir çatışmanın tarafı olmayacağını vurguladı.

Güçlerin Çekilmesi ve Silahların Tek Elde Toplanması

Sözcü, koalisyon güçlerinin çekilmesi ve askeri mevzilerin Irak ordusuna devredilmesi sürecinin halihazırda devam ettiğini belirtti. Ayrıca hükümetin; silah kullanımının tekelleştirilmesi, silahların düzenlenmesi ve karar alma mekanizmalarının tek bir merkezde birleştirilmesiyle ilgili adımları tamamladığını ifade etti.

Silahlı Gruplarla Diyalog

Silahlı gruplarla yürütülen görüşmelerin “olumlu” seyrettiğini kaydeden el-Abudi, bu sürecin 30 Eylül’den önce tamamlanacağını dile getirdi. Bu sürecin, karşılıklı iş birliği ve ortak çıkarlar temelinde bir geçiş dönemi olacağını ekledi.

Yolsuzlukla Mücadele ve Geri Kazanılan Varlıklar

Yolsuzlukla mücadele konusunda da açıklamalarda bulunan el-Abudi, hükümetin yolsuzluk kaynaklarını “kurutmak” amacıyla şüphelilerin takibini sürdürdüğünü söyledi. Yargı kararlarının bağımsız olduğunu ve hükümetin temel direklerinden biri olduğunu belirten sözcü, bu kararların yolsuzlukla mücadeledeki somut sonuçlarının görüldüğünü vurguladı.

El-Abudi, “Hükümet, yıllardır ihmal edilen yolsuzlukla mücadele kriterlerini hayata geçirmektedir,” dedi. Son olarak, geri kazanılan varlıkların değerinin, geçtiğimiz yıllarda hakkında hiçbir şey duyulmayan mali verilerin büyüklüğünü kanıtladığını ifade etti.