Iraklı milletvekili: 30 Eylül sonrası ülkedeki ABD unsurları hedef alınabilir

El-Malume'nin haberine göre, Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyesi Ahmed Rahim el-Musevi, direniş güçlerinin, 30 Eylül'de belirlenen sürenin ardından Irak'ta kalmaya devam eden ABD unsurlarını hedef alma hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Musevi, 30 Eylül'den sonra ABD askerlerinin Irak'taki varlığının yasa dışı ve gayrimeşru kabul edileceğini belirterek, bu durumda direniş gruplarına ülke genelindeki ABD unsurlarını hedef alma hakkı tanınacağını ifade etti.

Musevi, ABD'nin Bağdat ile imzalanan anlaşmaya bağlı kalmasının ve Irak'tan çekilmesinin, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin sürdürülebilir olmasını sağlayacağını söyledi.

Irak hükümetinin ABD güçlerinden ülkeyi terk etmelerini istediğini belirten Musevi, Irak'taki güvenlik durumunun yerel güçlerin kontrolünde olduğunu kaydetti.

Musevi ayrıca, ABD güçlerinin çekilmesinin ilk aşamasının Kürdistan Bölgesi hariç Irak'ın tamamını kapsayacağını, bir yıl sonra ise ABD güçlerinin bu bölgeden de çekileceğini söyledi.