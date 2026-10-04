Meclis Başkanı Galibaf’tan İranlı sporculara tebrik mesajı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Asya Oyunları’nda İran spor kafilesinin elde ettiği başarılar dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı.

Galibaf mesajında, İran’ın Nagoya’daki oyunlarda toplam 52 madalya kazanmasının ülke sporunun uluslararası alandaki gücünü ortaya koyduğunu ifade etti.

İran Meclis Başkanı, sporcuların zorlu koşullara ve ekonomik baskılara rağmen önemli başarılara imza attığını belirterek, elde edilen derecelerin İran halkının azim ve özgüvenini yansıttığını kaydetti.

Galibaf ayrıca, İranlı kadın sporcuların Nagoya’daki performansına özel vurgu yaptı. İranlı kadınların bu oyunlarda 3 altın madalya kazanarak ülkenin Asya Oyunları tarihindeki kadın sporculara ait altın madalya sayısına önemli katkı sağladığını belirtti.

Kadın sporcuların elde ettiği sonuçların, İranlı kadınların kıtasal organizasyonlardaki artan kapasitesini ve sportif başarılarını gösterdiğini ifade eden Galibaf, sporcuların uluslararası arenada İran’ı başarıyla temsil ettiğini söyledi.

Galibaf mesajının sonunda, madalya kazanan sporcuların yanı sıra antrenörler, teknik ekipler ve sporcuların ailelerine teşekkür ederek, İran spor kafilesinin başarılarının devam etmesini temenni etti.